ТОП-10 самых дорогих вакансий января в Иркутске

Служба исследований сайта HeadHunter провела аналитику вакансий и составила топ-10 самых дорогих предложений января в Иркутске. Оказалось, что самое дорогое предложение месяца работодатели предлагали директору филиала – от 175 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение за месяц в нашем городе составило 30 000 рублей. По сравнению с январем прошлого года оно не изменилось.
«Несмотря на то, что многие в январе только включаются в работу после длинных выходных, начало года оказалось очень активным в нашем городе - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО. – Так, рост вакансий в Иркутске составил +56% по отношению к январю прошлого года. Резюме соискателей стало больше на 44%, а общее число кандидатов в Иркутске сейчас более 265 000!»
Топ-10 самых дорогих предложений января в Иркутске
|Должность
|Размер предлагаемой ЗП
|Компания
|Директор филиала
|От 175 000 руб.
|ООО Кастор
|https://hh.ru/vacancy/24193534
|Инженер - электронщик (Китай)
|От 150 000 руб.
|Экомак
|https://hh.ru/vacancy/24110399
|Электрогазосварщик
|От 120 000 руб.
|ООО СГК-ГСМ
|https://hh.ru/vacancy/24174272
|Стоматолог-ортопед
|От 100 000 руб.
|ООО Стоматологическая клиника “Жемчужная”
|https://hh.ru/vacancy/23747604
|Региональный управляющий магазинами (Иркутск)
|От 100 000 руб.
|ООО Магазин постоянных распродаж ГАЛАМАРТ Федеральная сеть магазинов
|https://hh.ru/vacancy/23571489
|Трейдер (пиломатериалы)
|От 100 000 руб.
|Way-Group
|https://hh.ru/vacancy/23301011
|Заместитель директора по имущественным вопросам
|От 90 000 руб.
|Почта России
|https://hh.ru/vacancy/23187609
|Менеджер по региональному развитию
|От 80 000 руб.
|Skyeng
|https://hh.ru/vacancy/23646369
|Руководитель пекарен полного цикла
|От 80 000 руб.
|Слата
|https://hh.ru/vacancy/23636701
|Территориальный менеджер
|От 80 000 руб.
|Азбука Качества-дом брендов
|https://hh.ru/vacancy/24164620