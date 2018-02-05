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ТОП-10 самых дорогих вакансий января в Иркутске

5 февраля 2018

Служба исследований сайта HeadHunter провела аналитику вакансий и составила топ-10 самых дорогих предложений января в Иркутске. Оказалось, что самое дорогое предложение месяца работодатели предлагали директору филиала – от 175 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение за месяц в нашем городе составило 30 000 рублей. По сравнению с январем прошлого года оно не изменилось.

«Несмотря на то, что многие в январе только включаются в работу после длинных выходных, начало года оказалось очень активным в нашем городе - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО. – Так, рост вакансий в Иркутске составил +56% по отношению к январю прошлого года. Резюме соискателей стало больше на 44%, а общее число кандидатов в Иркутске сейчас более 265 000!»

Топ-10 самых дорогих предложений января в Иркутске

Должность Размер предлагаемой ЗП  Компания  
Директор филиала От 175 000 руб. ООО Кастор https://hh.ru/vacancy/24193534
Инженер - электронщик (Китай) От 150 000  руб. Экомак https://hh.ru/vacancy/24110399 
Электрогазосварщик От 120 000  руб. ООО СГК-ГСМ https://hh.ru/vacancy/24174272
Стоматолог-ортопед От 100 000  руб. ООО Стоматологическая клиника “Жемчужная” https://hh.ru/vacancy/23747604
Региональный управляющий магазинами (Иркутск) От 100 000  руб. ООО Магазин постоянных распродаж ГАЛАМАРТ Федеральная сеть магазинов https://hh.ru/vacancy/23571489
Трейдер (пиломатериалы) От 100 000  руб. Way-Group https://hh.ru/vacancy/23301011
Заместитель директора по имущественным вопросам От 90 000  руб. Почта России https://hh.ru/vacancy/23187609
Менеджер по региональному развитию От 80 000  руб. Skyeng https://hh.ru/vacancy/23646369
Руководитель пекарен полного цикла От 80 000  руб. Слата https://hh.ru/vacancy/23636701
Территориальный менеджер От 80 000  руб. Азбука Качества-дом брендов https://hh.ru/vacancy/24164620

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