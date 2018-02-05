ТОП-10 самых дорогих вакансий января в Иркутске

Служба исследований сайта HeadHunter провела аналитику вакансий и составила топ-10 самых дорогих предложений января в Иркутске. Оказалось, что самое дорогое предложение месяца работодатели предлагали директору филиала – от 175 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение за месяц в нашем городе составило 30 000 рублей. По сравнению с январем прошлого года оно не изменилось.

«Несмотря на то, что многие в январе только включаются в работу после длинных выходных, начало года оказалось очень активным в нашем городе - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО. – Так, рост вакансий в Иркутске составил +56% по отношению к январю прошлого года. Резюме соискателей стало больше на 44%, а общее число кандидатов в Иркутске сейчас более 265 000!»

Топ-10 самых дорогих предложений января в Иркутске