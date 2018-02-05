Сбербанк в Забайкалье аккредитовал новостройку АО «РУС»

Читинским отделением Сбербанка аккредитована первая в этом году новостройка. Перечень объектов пополнил строящийся дом компании АО «Региональное управление строительства». Аккредитованная двухподъездная девятиэтажка расположена по адресу: г.Чита, мкр. Северный, 72. Проект новостройки включает 89 квартир. Срок сдачи – конец четвертого квартала 2018 года.

«Купить квартиру в этой новостройке можно в рамках специальной акции по ставке от 9,4% годовых с первоначальным взносом от 15% стоимости жилья. На период строительства дома не требуется залог иной недвижимости или поручительство физических лиц», - комментирует начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Читинского отделения Сбербанка Юлия Паньшина.

Оформить заявку на жилищный кредит Сбербанка можно в офисе компании-застройщика у менеджера банка, а также в подразделениях банка. Кроме того, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве зарегистрировать сделку долевого участия также можно в офисе застройщика с помощью услуги «Электронная регистрация сделки». Клиентам, воспользовавшимся данной услугой, банк предоставляет скидку к ставке по кредиту в размере 0,1 п.п.

Подробная информация об условиях жилищного кредитования Сбербанка размещена на официальном сайте www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.