Объем депозитного портфеля крупного бизнеса Иркутского филиала Россельхозбанка за январь увеличился на 35% и составил 19,7 млрд рублей

На начало января 2018 года, объем депозитного портфеля клиентов сегмента «Крупный бизнес» Иркутского филиала Россельхозбанка составил 14,4 млрд рублей. За первый месяц 2018 года объем депозитного портфеля достиг 19,7 млрд рублей, т.е. увеличился на 35% с начала года. Остатки на расчетных счетах крупнейших промышленных предприятий региона в Иркутском РФ превысили 3 млрд рублей.

В целом, объем привлеченных средств клиентов крупного бизнеса увеличился в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

За указанный период были установлены договорные отношения с крупнейшими компаниями региона о размещении значительных финансовых ресурсов на депозитных счетах в Иркутском филиале.

«Портфель привлеченных средств клиентов продолжает стабильно расти. Это говорит о высоком доверии клиентов к Россельхозбанку. Дальнейшее развитие бизнеса филиала, последовательное развитие сети – наши актуальные задачи», – отмечает директор Иркутского филиала Александр Берковиц.