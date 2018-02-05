Более 33 млн рублей по исполненным муниципальным контрактам задолжала администрация Тайшетского района Иркутской области

Тайшетская межрайонная прокуратура в ходе надзорной деятельности выявила нарушения закона в работе органов контроля местного самоуправления.

Установлено, что в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах и отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Тайшетскому и Чунскому районам ГУ МЧС РФ по Иркутской области допускались нарушения при проведении внеплановых проверок, порядка и сроков уведомления юридических лиц о проведении проверочных мероприятий.

Органами местного самоуправления не были разработаны и утверждены программы профилактики нарушений, административные регламенты осуществления муниципального контроля в некоторых сферах деятельности, руководства по соблюдению обязательных требований. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, не был принят в некоторых муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

В целях устранения нарушений закона мэру Тайшетского района, главам городских и сельских поселений Тайшетского района внесены представления, по которым 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по требованию прокурора 31 муниципальный нормативный правовой акт приведен в соответствие с требованиями законодательства.

Кроме того, в ходе проверки соблюдения администрацией Тайшетского района обязательств по оплате выполненных работ по муниципальным контрактам была установлена задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности в размере более 33 млн рублей, которая возникла до 2017 г.

В целях устранения нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности мэру Тайшетского района внесено 3 представления, которые рассмотрены и удовлетворены. В результате принятых мер задолженность муниципальных учреждений по исполненным субъектами предпринимательской деятельности муниципальным контрактам в полном объеме погашена.

Также в ходе прокурорской проверки установлено, что в период времени до декабря 2013 г. должностными лицами администрации Тайшетского района было предложено индивидуальному предпринимателю без заключения муниципального контракта осуществить работы по ремонту МКДОУ детский сад «Сказка», расположенного по адресу: г. Тайшет, м/р Новый, д. 7а, с гарантированной ему последующей оплатой администрацией Тайшетского района выполненных работ.

Впоследствии в период времени с декабря 2013 г. по январь 2014 г. индивидуальным предпринимателем были выполнены работы по строительству переходного тамбура, ремонту коридоров, лестничной клетки и установке пожарных щитов в МКДОУ детский сад «Сказка» на общую стоимость 573 617 рублей. Вместе с тем, должностными лицами администрации Тайшетского района за выполненные индивидуальным предпринимателем работы оплата не была произведена. В результате чего индивидуальный предприниматель понес убытки и впоследствии прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц материалы прокурорской проверки направлены руководителю СО по г. Тайшет СУ СК РФ по Иркутской области.

Рассмотрение следственным органом материалов прокурорской проверки находится на контроле Тайшетского межрайонного прокурора.