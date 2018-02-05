Меньше половины иркутян довольны своей работой

Нынешним местом работы довольны 43% иркутян, сообщает служба исследований сайта HeadHunter. В среднем по стране только 41% респондентов ответил также. Согласно данным исследования, чем старше респонденты, тем выше и уровень специалистов, удовлетворенных своей работой. Так, среди опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет доля довольных составила 35%, среди респондентов старше 45 аналогичная доля приближается к 51%.

Также увеличивается число тех, кто доволен работой в зависимости от позиции, занимаемой респондентом: от 22% у начинающих специалистов к 60% у топ-менеджеров и владельцев компаний.

Если говорить о профессиональных областях, сотрудники которых довольны работой больше всего, то рейтинг возглавляет сфера «Информационные технологии, интернет, телеком» (54%). На втором месте - топ-менеджеры (52%), на третьем – «Управление персоналом, тренинги» (50%).

Число категорически не удовлетворенных своей работой составило 42%. По стране этот процент остается таким же.

Наибольшее число респондентов, которые ответили отрицательно на вопрос: нравится ли им нынешнее место работы, больше всего оказалось сотрудников на позиции «Начало карьеры, студенты» и «Рабочий персонал». Ровно половина сотрудников ответили таким образом.