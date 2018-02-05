Житель Приангарья вернул 400 тысяч рублей долга бывшей жене после ареста банковской ячейки

Жительница г. Усолье-Сибирское Иркутской области обратилась к судебным приставам с заявлением о наложении ареста на сейфовую ячейку должника. Гражданка Х. достоверно знала о том, что ее бывший муж поместил денежные средства на хранение в банк.

Общая сумма задолженности неплательщика в пользу гражданки Х. составила около 400 тыс. рублей, из которых порядка 150 тыс. рублей составлял алиментный долг.

В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы Усольского районного отдела судебных приставов вынесли постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся в банковском сейфе.

Узнав об аресте имущества должник полностью оплатил задолженность в тот же день. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, после этого было отменено вынесенное ранееограничение на право выезда гражданина за пределы РФ, снят запрет на проведение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества, отозвано постановление об удержании части заработной платы в счет погашения долга с места работы.