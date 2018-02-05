Иркутский проект по чипированию древесины растиражируют

Опыт Иркутской области по реализации пилотного проекта по маркировке древесины, в том числе в разработке нормативно-правовой базы пригодится другим регионам России. Об этом со ссылкой на руководителя Рослесхоза Ивана Валентика сообщает пресс-служба регионального правительства.

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­– Мы получили новую партию идентификационных карт с расширенным объемом памяти, что позволит записывать на них информацию, содержащуюся в сопроводительных документах каждой партии древесины, – отметил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Также на сайте информационной системы Лесрегистр, созданной специально для реализации проекта, заработал сервис проверки идентификационных карт по номеру. До этого проверка карт осуществлялась только с помощью устройств с технологией беспроводной передачи данных NFC

О работе с системой ЕГАИС рассказали представители управления федеральной налоговой службы по Иркутской области и Иркутской таможни, которые работают в тесном сотрудничестве с министерством лесного комплекса Приангарья. Вопрос об улучшении существующей системы и внедрении в нее современных технологий поднял министр природных ресурсов России Сергей Донской.

– Я предлагаю рассмотреть возможность и оценить вероятную пользу от применения системы блокчейн в нашей информационной системе. Это может сделать ее более прозрачной и надежной, ­– сказал Сергей Донской.

Также на совещании обсудили перспективы биржевой торговли древесиной. Лесхозы Иркутской области в 2017 году начали активно сотрудничать с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. За прошлый год, таким образом, удалось реализовать почти миллион кубических метров древесины. В совместных планах на 2018 год – увеличение объемов продажи и выход на международный рынок.