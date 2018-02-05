260 млн рублей выделено на разморозку долгостроя в г.Саянке Иркутской области

В рамках рабочей поездки в город Саянск делегация Правительства Иркутской области проконтролировала строительство жилья экономкласса, проводимое ООО «Крост», и осмотрела квартиры будущих жильцов, которые строители готовы сдать в конце июня этого года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Фото: irkobl.ru

– Проект начинался в 2015 году в рамках реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи». Но после того, как стройка была остановлена на полтора года и появился риск превращения объекта в долгострой, саянцы обратились к губернатору области Сергею Левченко с просьбой помочь в решении данной проблемы, – рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. – В июне 2017 года было принято решение о поддержке этого инвестиционного проекта Корпорацией развития Иркутской области. Вследствие социальной значимости реализация проекта находится под постоянным контролем со стороны Правительства Иркутской области, Законодательного собрания Иркутской области и администрации города Саянска.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Олег Севрюков, общий объём инвестиций по проекту составляет 260 млн рублей, из которых за счет средств АО «КРИО» профинансировано 60 млн рублей.

– Это первый пример строительства микрорайона экономкласса при участии Корпорации развития Иркутской области: соглашение с ней было заключено в конце сентября прошлого года, а в декабре прошёл первый транш, – подчеркнул мэра Саянска Олег Боровский. – Без государственного участия стоимость квадрата жилья с чистовой отделкой увеличилась бы с 29,6 тыс. рублей до 35,6 тыс. рублей.

Сейчас в очереди на приобретение квартир находится 61 человек: из них около 40 – бюджетники, учителя, врачи, работники федеральных структур. Помимо таунхаусов, рассчитанных на 90 квартир, в новом комплексе предусматривается строительство детского сада, магазинов, благоустройство территории. Администрацией Саянска дополнительно выделен земельный участок.