Солид Банк предлагает оформить автокредит по паспорту

АО «Солид Банк» снизил ставки по автокредиту. Минимальная ставка составляет 8,99% годовых. Для оформления нужен только паспорт.

Автокредит является одной из наиболее востребованных программ, популярность его растет с каждым годом. Объем автокредитования на российском рынке финансовых услуг в 2017 году вернулся на докризисный уровень и вырос более, чем на 40% по сравнению к 2016 году. Эксперты связывают рост показателей в сфере данного вида кредитования со стабилизацией реальных доходов населения, а также со все более комфортными условиями, предлагаемыми банками своим клиентам.

2 февраля в АО «Солид Банк» вступили в действие новые условия кредита на приобретение автомобиля. Минимальная ставка теперь составляет 8,99% годовых. Приобрести авто в кредит по такой низкой ставке можно при наличии первоначального взноса не менее 30% годовых и сумме кредита до 1 000 000 руб.

Также стоит отметить, что для получения кредита на приобретения авто в АО «Солид Банк», КАСКО не обязательно. Но при желании заемщика, данная программа страхования может быть оформлена и оплачена клиентом как из собственных средств, так и включена в сумму автокредита.

К документам, необходимым для оформления автокредита в Солид Банке также подходят очень лояльно – при сумме кредита до 1 000 000 руб. необходим только паспорт, документального подтверждения дохода не требуется.

Автокредит по-прежнему остается наиболее доступным для большинства россиян способом купить новое авто. В свете того, что в ближайшее время планируется увеличение утилизационного сбора на 15%, что в свою очередь повлечет удорожание авто у дилеров на 7-10%, сейчас оптимальный момент для приобретения автомобиля своей мечты. Успейте воспользоваться кредитом с низкой ставкой до роста цен на авто!

Подробные условия автокредитования на сайте АО «Солид Банк».

Подать заявку на кредит можно, обратившись в любой офис банка, либо заполнив форму на сайте.