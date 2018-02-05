Уведомить участников долевой собственности о продаже своей доли теперь можно онлайн

Жители Иркутской области получили возможность извещать участников долевой собственности о продаже своей доли через официальный сайт Росреестра,с сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, собственник, желающий продать свою долю в праве собственности, должен направить всем остальным участникам долевой собственности в письменной форме соответствующее извещение. В то же время Федеральным законом 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено, что в случае, когда число участников долевой собственности на объект недвижимости превышает 20, продавец может разместить соответствующее извещение на сайте Росреестра. Исключение составляет продажа доли в праве собственности на жилые помещения.

Разместить извещение о продаже своей доли собственник может через «личный кабинет» на сайте Росреестра. За публикацию извещения на сайте плата не взимается. Новая функция позволит собственникам недвижимости экономить время и средства в случае продажи ими доли в праве общей собственности.

Участникам долевой собственности на объект недвижимости, у которых активирован «личный кабинет», будет направлено уведомление о публикации извещения о продаже одним из собственников своей доли в течение трех дней с даты его размещения.

Сделка по продаже доли в праве собственности на объект недвижимости подлежит нотариальному удостоверению. Если продавец известил сособственников о продаже через сайт Росреестра, то при обращении к нотариусу подтверждать это не требуется. Нотариус проверит данную информацию в специальном разделе на сайте ведомства. Опубликованное извещение будет доступно для просмотра в течение трех месяцев.

С помощью сервиса «личный кабинет» на сайте Росреестра жители Иркутской области также могут подать документы на регистрацию прав, кадастровый учет, в том числе на единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав. Только в «личном кабинете» можно получить ключ доступа к ФГИС ЕГРН. Данный сервис позволяет в кратчайшие сроки получать сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме того, в «личном кабинете» правообладатель может подать заявление на исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН об объекте недвижимости, а также заявить о внесении в ЕГРН записи о невозможности проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия.

Для авторизации в «личном кабинете» Росреестра используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг.





