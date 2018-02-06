Сложности при выплате кредитов россияне решают с помощью друзей и родственников

Половина россиян решают сложности при выплате кредитов с помощью друзей и родственников, а услугами рефинансирования пользуются крайне редко. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в ноябре 2017 г.

С трудностями при выплате кредитов сталкивались около половины опрошенных (сами лично или их окружение) – 47%. За последние два года их доля не меняется (46% в 2015 году). О наличии таких проблем со своими кредитными обязательствами сообщили 14% (9% в 2015 году), еще 16% отмечают сложности у родственников, а 17% ─ у знакомых.

В ситуации резкого ухудшения финансового положения и потери возможности платить по кредиту россияне в первую очередь обратятся к знакомым или родственникам (48%), и этот вариант решения проблемы сегодня стал более актуален, чем в 2015 году (38%). Только 17% опрошенных при возникновении финансовых проблем пошли бы в банк, где оформлен кредит за отсрочкой платежа или увеличением срока кредита. В 2015 году так бы поступили 30%. В другой банк обратились бы для погашения текущего кредита 6% (в 2015 году – 11%). В

Уровень информированности о рефинансировании с 2015 года не изменился: о данной услуге знают чуть более половины опрошенных (51%).