Рублю остается 48 часов до момента истины

Российский рубль отступает в парах с иностранными валютами днем в понедельник, хотя активность покупателей доллара и евро минимальная. «Американец» стоит к настоящему времени 56,57 руб. (+0,03%). Евро торгуется по 70,53 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 6 февраля, составляют 56,62 руб. за доллар США и 70,49 руб. за евро (повышены на 58 и 40 копеек соответственно).

Сырьевой рынок держится к середине дня в том же минорном настроении. Баррель нефть смеси Brent торгуется по $68,16 (-0,6%). Значимые для сектора нефти новости начнут выходить только завтра поздно вечером. Пока же сырье будет дрейфовать в боковом коридоре.

В период с 7 февраля по 6 марта 2018 года Минфин РФ намерен выкупить с рынка валюты на 298,1 млрд руб. В день покупки составят 15,7 млрд руб. Это выше, чем покупало ведомство в предыдущем отчетном периоде (по 6 февраля включительно) - тогда заявлялось о приобретениях в размере 15,1 млрд руб. Таким образом, Минфин наращивает покупку иностранной валюты до рекордных отметок. Рынок, впрочем, давно привык к подобным механизмам интервенций и не обращает на них внимания, хотя на курсообразование этот подход имеет влияние.

Доллар США закончит сегодняшнюю сессию в пределах отметок 56,45-56,85 руб., а евро - в границах 70,45-70,95 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари