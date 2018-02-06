На капитальный ремонт дома культуры в Иркутском районе потратили 39,2 млн рублей

Капитальный ремонт дома культуры в деревне Грановщина Иркутского района завершён. На эти цели из областного бюджета было направлено 39,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.

Население Грановщины за последние годы увеличилось почти в 4 раза, сейчас оно составляет около 5 тысяч жителей. Дом культуры в населённом пункте не функционировал с 2011 года. Двухэтажное здание было построено в 1968 году, оно находилось в аварийном состоянии и требовало серьезных капитальных вложений, так как ремонта в нём не было более 20 лет.

Ремонтные работы были начаты в августе 2017 года. Заказчиком выступило Уриковское муниципальное образование Иркутского района, по итогам торгов подрядчиком определено ООО «Кальдера». Специалисты проложили и подключили наружные инженерные сети – электроснабжение, водоснабжение и выпуск канализации, смонтировали оборудование на общеобменной вентиляции. В здании заменили системы отопления, вентиляции, канализации, водопровод и электропроводку. В ходе работ была полностью отремонтирована крыша здания, проведен частичный ремонт несущих конструкций. Специалисты установили новые окна и двери, во всех помещениях оштукатурили и покрасили стены, в санузлах произвели гидроизоляцию и облицовку пола и стен, смонтировали сантехническое оборудование. В зрительном зале на 100 мест и на сцене выполнили деревянный настил, уложили линолеум. На прилегающей к дому культуры территории уложен асфальт и тротуарная плитка, установлены железобетонные бордюры.

В новом доме культуры, который уже решено назвать «Овация», начнут работу 13 новых клубных формирований – это хореографические, вокальные, театральные и другие творческие коллективы. К участию в них планируется привлечь более 500 человек разных возрастных категорий. Уже утверждено штатное расписание, согласно которому открытие нового дома культуры обеспечит 15 рабочих мест – директор, художественный и музыкальный руководитель, хореограф, руководители кружков и технический персонал.

- Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры является приоритетной задачей для Правительства Иркутской области. Кроме дома культуры в деревне Грановщина в 2017 году были отремонтированы кинотеатр и два дома культуры в Черемхово. В текущем году мы планируем провести капитальный ремонт, в том числе выборочный, еще шести учреждений. Они расположены в городах Саянск, Усолье-Сибирске, Железногорск, а также в Тулунском и Чунском районах, – пояснила Ольга Стасюлевич.