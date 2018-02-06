В акции «Ангарск, на лыжи!» приняли участие 360 человек

Большой спортивный праздник для всей семьи «Ангарск, на лыжи!», который состоялся в Ангарске 3 февраля, собрал более 500 участников и любителей здорового образа жизни. Такое масштабное мероприятие в рамках межрегионального благотворительного проекта «На лыжи!» компании En+Group, РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России проходило в Ангарске во второй раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации Города нефтехимиков.

Фото: angarsk-adm.ru

Всех, кто решился испытать себя на дистанциях от 500 до 5 тысяч метров, приветствовал и пожелал высоких достижений на лыжне первый заместитель мэра, участник соревнований Михаил Головков.

Государственный флаг перед стартом поднимала прославленная лыжница, победительница первенства мира, двукратный серебряный призер первенства мира, бронзовый призер первенства России по лыжным гонкам Надежда Шуняева. Отметим, что она стала победителем среди девушек в возрастной категории 1987-1997 годов рождения.

«Принять участие в лыжных стартах приглашались все желающие – и профессионалы, и любители, взрослые и дети. К любителям лыжных гонок в этом году присоединились участники первой спартакиады бюджетников. В итоге на старт вышли 360 лыжников. В рамках соревнований состоялось 28 заездов», – рассказала начальник отдела по физической культуре и спорту Светлана Бажанова.

Как отметила руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачева, в этом году Ангарск стал первым в череде городов Иркутской области, где проводится акция проекта «На лыжи!».

«Мы рады, что местные жители активно поддержали наше начинание, собравшись в субботу на стадионе «Ангара». Вместе со всеми участниками при поддержке администрации Ангарского городского округа мы смогли дать этому проекту в Приангарье мощный старт. Среди гостей и участников были люди всех возрастов: самому опытному из лыжников 81 год, а самые юные еще даже не пошли в школу. Надеемся, в будущем они еще не раз прокатятся по лыжне, и мы встретимся в рамках новых мероприятий проекта «На лыжи!», который год от года будет набирать обороты».

По итогам соревнований среди самых маленьких лыжников 2010 года рождения и младше на первом месте Мария Гейжа и Макар Ревягин, на втором – Екатерина Бочарикова и Глеб Вишневский, на третьем – Полина Дрей и Матвей Россов.

В категории участников 1947 года и старше среди лидеров оказались Екатерина Буглак и Сергей Балашов, Раиса Головкова и Анатолий Селянкин пришли к финишу вторыми, тройку замкнули Жанна Силкина и Евгений Щучкин.

В рамках спортивного праздника были определены победители в номинации «Самый возрастной участник». Ими стали Владимир Асеев среди мужчин и Раиса Головкова среди женщин.