«Перезагрузка» для бизнеса. Примсоцбанк предложил предпринимателям кредиты на реализацию инвестроектов по льготной ставке 6,5% годовых

Примсоцбанк предлагает предпринимателям до 1 млрд. рублей на реализацию инвестиционных проектов по специальной программе, реализуемой совместно с Министерством экономического развития

Сегодня у многих предпринимателей есть необходимость в доступных финансах для развития и расширения своего бизнеса. Ориентируясь на этот сегмент, Примсоцбанк, в рамках новой программы поддержки малого и среднего предпринимательства, предлагает бизнесменам оформить кредит по льготной ставке 6,5% годовых.

Основная цель новой программы, реализуемой Примсоцбанком совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации – развитие и поддержка предпринимательской деятельности в приоритетных отраслях экономики: сельского хозяйства, строительства, производства, транспорта и связи, внутреннего туризма и некоторых других видов деятельности. Для дальневосточных предприятий есть возможность получить по льготной ставке и кредиты на пополнение оборотных средств.

Кредиты на инвестиционные цели могут быть предоставлены на срок до 10 лет в сумме до 1 млрд. рублей, оборотные кредиты – на срок до 3 лет в сумме до 100 млн. рублей.

«Наш банк стал одним из 15 российских банков, прошедших отбор Минэкономразвития и Корпорации МСП для участия в программе, и является единственным дальневосточным банком в этом списке. Мы планируем в ближайшие полгода выдать кредитов по льготной ставке на сумму около 1 млрд. рублей. Если реализация программы пойдёт успешно, будем ходатайствовать об увеличении лимитов кредитования, - поясняет заместитель начальника кредитного управления Примсоцбанка Дмитрий Яшунин. – Кстати, хочу напомнить, что одними из основных требований к потенциальным заёмщикам является отсутствие у предприятия задолженностей по налогам и сборам, подтверждённых официальными документами, и перед персоналом. В остальном же, банк руководствуется стандартными подходами к оценке кредитоспособности заёмщиков».

Подробные условия новой программы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства можно узнать в офисах банка, работающих с кредитами бизнесу, и по телефону 8-800-200-42-02.