«Взрывной» колл-центр. 5 шагов для увеличения отдачи от телефонии в компании» — новый семинар в Университете бизнеса УРАЛСИБ

В среду, 7 февраля в 14:00 (МСК), приглашаем Вас принять участие в онлайн-семинаре Университета бизнеса «Взрывной» колл-центр. 5 шагов для увеличения отдачи от телефонии в компании».

Преподаватель семинара – Ярослав Орлов, генеральный директор Adversolution Rus –расскажет о телефонии в бизнесе: как настроить обратный звонок на сайте, автоматизировать обзвон клиентов и выбрать IP телефонию, а также ответит на вопросы слушателей.

Регистрируйтесь на онлайн-семинар по ссылке. Не упустите возможность задать вопрос эксперту в прямом эфире!