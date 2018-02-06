Альфа-Банк предложил рефинансирование ипотеки за один визит

Альфа-Банк предложил клиентам в Москве и Санкт-Петербурге рефинансирование ипотеки на привлекательных условиях.

Основное преимущество рефинансирования ипотечного кредита в банке — сервисная модель — клиенты будут посещать банк только один раз, все работы по оформлению документов будут делать сотрудники банка. Сейчас в большинстве банков количество контактов с банком по вопросам первичной ипотеки или ее рефинансированию около восьми раз. При этом количество требуемых документов обычно в банках около восемнадцати, в Альфа-Банке не более девяти. Ставка рефинансирования от 9,29%.

«Основные клиенты рефинансирования — это люди, взявшие ипотеку в последние пять лет, у них сейчас отличный шанс рефинансировать свой кредит под более низкий процент и существенно снизить сумму своего платежа, в среднем на 25-30%», комментирует директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Николай Мальнев. — Рефинансирование ипотеки — это реальная экономия денег и времени".

Напомним, что Альфа-Банк запустил собственную ипотеку осенью прошлого года. Ставки от 9,49%, с первоначальным взносом от 15% и сроком кредита — до 30 лет. Ставки фиксированные и не зависят от срока кредита и размера первоначального взноса. Банк предлагает несколько типов ипотечных программ: рефинансирование ипотеки других банков, ипотека на приобретение готового жилья и ипотека на новостройки. Сотрудники Альфа-Банка предоставляют клиентам профессиональную консультацию по ипотеке и сопровождают их в течение всего процесса оформления кредита. Клиентам Альфа-Банка доступна линейка классических ипотечных продуктов: кредиты для первичного и вторичного рынков недвижимости, рефинансирование имеющихся кредитов, а также кредит под залог имеющейся недвижимости.

В 2018 году в банке планируют существенно нарастить кредитный портфель в том числе и за счет ипотечного кредитования и за три года войти в ТОП-5 ипотечных банков страны. Планируется, что в 2018 году ипотечное кредитование по собственным программам Альфа-Банка станет доступно в большинстве регионов присутствия банка.

Банк не взимает комиссию за рассмотрение заявки, за выдачу кредита и за досрочное его погашение. Не требуется согласие первичного кредитора на последующую ипотеку. К рассмотрению принимаются кредиты в сумме от 600 тысяч до 50/25 млн рублей (Москва/СПб) в зависимости от предоставляемого в залог объекта недвижимости.

Более подробную информацию можно получить по телефонам 8​ (495) 785-57-85​​ ​​для Москва и 8-800-200-00-35​​​ для регионов, а также во всех ипотечных отделениях Альфа-Банка. Условия предоставления ипотечных кредитов и их рефинансирования можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/programs/mortgage-refin/.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.