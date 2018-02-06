В Иркутске участились случаи мошенничества с арендой жилья

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В Иркутске участились случаи обращения граждан, ставших жертвами обмана при оплате аренды жилья, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

23 января в дежурную часть отдела полиции №5 Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» обратился 44-летний мужчина, который решил воспользоваться услугами одного из агентств недвижимости с целью аренды квартиры и заключил договор информационно-абонентского обслуживания.

Согласно условиям договора, за определенную плату ему предоставили список контактов собственников, сдающих квартиры по привлекательной цене на 10-15 % ниже рыночной. Мужчина оплатил услуги агентства и получил список с адресами и телефонами квартир. Для большей убедительности сотрудники агентства при нем позвонили в одну из квартир и договорились о просмотре, однако на момент выезда владельца не дома не оказалось.

Обзвонив остальные контакты, клиент понял, что квартиры из предоставленного списка не сдаются, либо представлены совершенно по другой цене и не отвечают указанным требованиям. Вернувшись в офис компании, клиент написал заявление-претензию. Однако деньги ему не вернули, поскольку агентство предоставило информационную услугу в полной мере и получило за это вознаграждение. Поскольку договор был составлен юридически правильно, вернуть пострадавшей стороне деньги через суд или правоохранительные органы оказалось практически невозможным.

Сейчас по данному факту проводится проверка.