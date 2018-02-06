73 тысячи рублей похитили мошенники у иркутской бабушки

Накануне в полицию поступило заявление о мошенничестве от 73-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что ей по телефону сообщили о крупном выигрыше. Однако для того, чтобы получить деньги, женщину попросили заплатить процент.

В ходе телефонного общения женщина в ближайшем банкомате подключила определённую мобильную услугу, что позволило злоумышленникам получить доступ к её электронному счёту и похитить накопленные сбережения в размере 78 тысяч рублей. В ходе первоначально проведенных мероприятий оперативники выяснили, что телефонный номер мошенника был зарегистрирован в Республике Коми.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, по данному факту в настоящий момент проводится проверка.