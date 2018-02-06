В Иркутске начали демонтаж ёлки на сквере Кирова

Фото: admirk.ru

С 5 февраля в сквере имени Кирова начат демонтаж главной ёлки и ледового городка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталия Барышникова.

Работы должны завершить до конца недели. Конструкции будут храниться на складе муниципального учреждения «Праздник».

Напомним, в 2017 году для главной городской ели была изготовлена новая хвоя, иллюминация, игрушки и звезда. Ледовую изгородь вокруг ёлки сменил безопасный иллюминационный забор из металлоконструкций. Также в сквере были установлены новые световые элементы – 50 опор и две арки.