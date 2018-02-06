В Иркутской области предприятие задолжало работникам почти 1 млн рублей зарплаты

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Прокуратура Заларинского района выявила задолженность по заработной плате перед 28 работниками на сумму 197 тыс. руб. в феврале 2017 года в МУП «Росинка». Причиной образования задолженности по заработанной плате послужило наличие задолженности населения за воду, а также учет в тарифе не всех затрат, которые несет предприятие при оказании услуг по холодному водоснабжению, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за период с ноября 2016 г. по ноябрь 2017 г. сумма выявленной задолженности по заработной плате перед работниками предприятия составила около 1 млн. рублей. С целью ее погашения прокуратура района применила весь возможный комплекс мер прокурорского реагирования.

Так, в результате внесенного прокуратурой района представления директору МУП «Росинка» на предприятии была создана комиссия по трудовым спорам (далее – КТС). На основании удостоверений КТС, направленных в Службу судебных приставов, была погашена задолженность по заработной плате на сумму 570 тыс. руб.

После проведения представителями прокуратуры разъяснительной работы с выездом по месту нахождения должника от работников предприятия поступили заявления, по рассмотрению которых в суд направлено 23 заявления на сумму 261 тыс. руб., выданы и направлены в Заларинский ОСП для исполнения судебные приказы по взысканию начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы, исполнительные производства по которым окончены фактическим исполнением.

Кроме того, по результатам рассмотрения внесенных прокуратурой района представлений в адрес глав администраций Троицкого муниципального образования, муниципального образования «Заларинский район» перед предприятием погашена задолженность на сумму 70 тыс. руб. за оказанные услуги по водоснабжению муниципальным бюджетным учреждениям.

После внесения представлений директору МУП «Росинка» было инициировано проведение исковой работы по взысканию с населения задолженности за оказанные услуги по водоснабжению, обращение в орган тарифного регулирования для изменения установленных тарифов.

Мерами прокурорского реагирования, в том числе путем неоднократного привлечения директора предприятия к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение сроков выплаты работникам заработной платы, удалось полностью погасить имеющуюся на предприятии задолженность по заработной плате перед 28 работниками МУП «Росинка».

В настоящее время задолженность перед работниками предприятия погашена полностью.