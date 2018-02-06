В Иркутской области регистрация актов гражданского состояния будет осуществляться в Едином государственном реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года

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Руководитель службы записи актов гражданского состояния Иркутской области Олег Власенко проверил отделы по Ангарскому району и городу Ангарску, по Усольскому району и городу Усолье-Сибирское по организации работы по формированию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В частности, руководитель службы уделил особое внимание ежедневному объему перевода записей актов в электронный вид, а также оснащению рабочих мест сотрудников необходимыми материалами и техникой, сообщает пресс-служба регравительства.

Олег Власенко напомнил, что в настоящее время служба занимается организацией, материально-технического и кадрового обеспечения производства работ по конвертации (преобразованию) в электронный вид записей актов гражданского состояния. В 41 отдел ЗАГС, расположенный на территории Иркутской области, осуществляется прием на работу более ста дополнительных сотрудников. Вновь принятые сотрудники перед началом работы проходят обучение работе в ЕГР ЗАГС.

– С середины февраля 2018 года начнется третий этап опытной эксплуатации ЕГР ЗАГС, который будет включать нагрузочные и функциональные тестирования с учетом подключения электронных сервисов и единого портала государственных и муниципальных услуг. На апрель запланирована первая апробация преобразования переведенных в электронный вид записей актов гражданского состояния из действующей региональной информационной системы в ЕГР ЗАГС. С 1 октября 2018 года регистрация актов гражданского состояния будет осуществляться в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, – отмечает руководитель службы Олег Власенко.

Планируется, что к 31 декабря 2020 года органы ЗАГС Российской Федерации передадут в ЕГР ЗАГС сведения об актах гражданского состояния в полном объеме. В частности, органам ЗАГС Иркутской области необходимо будет передать более 8,6 млн актовых записей.