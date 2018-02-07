Инвестиции в образование: вложения, которые окупятся

Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта в Иркутске приглашает на Выставку немецкого образования. 10 февраля сотрудники Центра расскажут о возможностях обучения в вузах Германии, проведут мастер-классы и консультации.

«Путевка в будущее»

Миф о том, что учиться в Германии – «трудно, дорого и просто невозможно», не имеет ничего общего с реальностью. Цифры говорят сами за себя: в 400 немецких вузах учатся 240000 иностранных студентов, из них 12000 – россияне. Образование в Германии привлекает фундаментальностью и качеством. Окончив немецкий вуз, гораздо проще найти работу в филиале европейской компании в России или за границей и быть свободным в своем выборе.

В Германии можно учиться с любого возраста, на немецком и/или английском языках, платно и бесплатно. Немецкие вузы сегодня предлагают востребованные на рынке специальности. Обучение, особенно в магистратуре, основано на интеграции нескольких направлений и имеет прикладной характер. Инфраструктура немецких университетов – на самом высоком уровне. Именно здесь хочется «учиться, учиться и еще раз учиться».

«Путевку в будущее» многие иркутяне получают на курсах немецкого языка в Гумбольдт-Центре. Он работает в Иркутске уже почти десять лет, и, как говорит директор Центра Любовь Окладникова, интерес к немецкому растет год от года – причем как среди школьников, так и среди взрослых: «Знание английского сегодня уже стало обязательным, но одного языка зачастую недостаточно. Владение немецким открывает множество дверей, в том числе в профессиональной сфере – как в Европе, так и в России. Это тот случай, когда инвестиции обязательно окупятся».

Мастер-классы и консультации

10 февраля на Выставке немецкого образования сотрудники международного отдела Центра немецкого языка им. Гумбольдта ответят на все вопросы об образовании в Германии:

Как стать студентом немецкого или австрийского университета?

В каких стипендиальных программах, грантах, стажировках могут принять участие школьники, студенты и выпускники вузов города Иркутска?

Какие требования к абитуриентам?

Как оформить учебную визу?

Какие летние языковые курсы предлагает Гете-Институт (Германия) для школьников, студентов и выпускников?

Все участники выставки смогут пройти тестирование по немецкому и английскому языкам и записаться на подготовительные курсы.

Участие в выставке – бесплатное. Консультирование в удобное для посетителей время с 13.00 до 19.00. Лекции и мастер-классы – по расписанию.

Подробная информация – по телефону 970-569.

Адрес: ул. Лапина, 27. Бесплатная парковка!