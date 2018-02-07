Инвестиции в образование: вложения, которые окупятся

Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта в Иркутске приглашает на Выставку немецкого образования. 10 февраля сотрудники Центра расскажут о возможностях обучения в вузах Германии, проведут мастер-классы и консультации.
«Путевка в будущее»
Миф о том, что учиться в Германии – «трудно, дорого и просто невозможно», не имеет ничего общего с реальностью. Цифры говорят сами за себя: в 400 немецких вузах учатся 240000 иностранных студентов, из них 12000 – россияне. Образование в Германии привлекает фундаментальностью и качеством. Окончив немецкий вуз, гораздо проще найти работу в филиале европейской компании в России или за границей и быть свободным в своем выборе.
В Германии можно учиться с любого возраста, на немецком и/или английском языках, платно и бесплатно. Немецкие вузы сегодня предлагают востребованные на рынке специальности. Обучение, особенно в магистратуре, основано на интеграции нескольких направлений и имеет прикладной характер. Инфраструктура немецких университетов – на самом высоком уровне. Именно здесь хочется «учиться, учиться и еще раз учиться».
«Путевку в будущее» многие иркутяне получают на курсах немецкого языка в Гумбольдт-Центре. Он работает в Иркутске уже почти десять лет, и, как говорит директор Центра Любовь Окладникова, интерес к немецкому растет год от года – причем как среди школьников, так и среди взрослых: «Знание английского сегодня уже стало обязательным, но одного языка зачастую недостаточно. Владение немецким открывает множество дверей, в том числе в профессиональной сфере – как в Европе, так и в России. Это тот случай, когда инвестиции обязательно окупятся».
Мастер-классы и консультации
10 февраля на Выставке немецкого образования сотрудники международного отдела Центра немецкого языка им. Гумбольдта ответят на все вопросы об образовании в Германии:
- Как стать студентом немецкого или австрийского университета?
- В каких стипендиальных программах, грантах, стажировках могут принять участие школьники, студенты и выпускники вузов города Иркутска?
- Какие требования к абитуриентам?
- Как оформить учебную визу?
- Какие летние языковые курсы предлагает Гете-Институт (Германия) для школьников, студентов и выпускников?
Все участники выставки смогут пройти тестирование по немецкому и английскому языкам и записаться на подготовительные курсы.
Участие в выставке – бесплатное. Консультирование в удобное для посетителей время с 13.00 до 19.00. Лекции и мастер-классы – по расписанию.
Подробная информация – по телефону 970-569.
Адрес: ул. Лапина, 27. Бесплатная парковка!
Сайт: http://www.german-irk.ru/
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https://www.facebook.com/german.irkutsk/
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