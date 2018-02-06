Иркутская таможня по результатам контроля после выпуска товаров за 2017 год доначислила больше 101 млн рублей

В 2017 году отделом контроля после выпуска товаров Иркутской таможни было проведено 96 форм таможенного контроля, что в 1,5 раза больше чем в 2016 году. Была проведена 31 камеральная таможенная проверка, осуществлено 11 выездных таможенных проверок, 31 раз произведен осмотр помещений и территорий. Фото: tvk6.ru

По результатам таможенных проверок после выпуска товаров в 2017 году общая сумма доначисленных платежей и штрафов составила 101,98 млн рублей, что на 32 % превышает установленное для Иркутской таможни плановое значение, сообщает пресс-служба ФТС России.

Отделом контроля после выпуска товаров Иркутской таможни по результатам проведенных проверок было возбуждено 27 дел об административных правонарушениях (АП), кроме того, еще 6 дел об АП было возбуждено правоохранительными и иными контролирующими органами.

Особое внимание в 2017 году уделялось законности ввоза меховых изделий, подлежащих маркировке идентификационными знаками, пресечению торговли «санкционными» товарами.

В торговых павильонах Иркутска было обнаружено 68 норковых шуб, ввоз которых не был подтвержден предпринимателями. Чтобы избежать конфискации товара, предприниматели предпочли уплатить 793 тысяч рублей таможенного платежа.

В 2017 году иркутские таможенники провели 15 выездных контрольных мероприятий по выявлению в торговых точках, оптово-розничных базах Иркутска и Братска товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ. В ходе проведения мероприятий обнаружены, изъяты и уничтожены более 1,5 тонн «санкционных» товаров (яблок, орехов, винограда) производства США, Испании, Польши.