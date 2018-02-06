27 объектов недвижимости переданы в собственность муниципалитетов Иркутского района

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На 44-м заседании депутаты Думы одобрили передачу муниципальным образованиям (МО) района 27 объектов жилой и нежилой недвижимости. Неприватизированные квартиры, находящиеся в социальном найме, переданы 14 муниципалитетам, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Помимо этого, Уриковскому МО в собственность передано здание двухэтажного ДК, Ушаковскому МО на баланс передано не использующееся в настоящее время здание бани в д. Бурдаковка.

По словам заместителя председателя КУМИ и жизнеобеспечения администрации Иркутского района Александра Парыгина, четыре квартиры переданы Марковскому МО, по три квартиры – Уриковскому и Хомутовскому МО, по две квартиры – Карлукскому, Молодежному, Никольскому, Оёкскому МО. В Листвянское, Гороховское, Ревякинское, Сосновоборское, Смоленское, Усть-Кудинское и Ушаковское передано по одной квартире».

Также были внесены изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Иркутского района на 2018 год. Депутаты одобрили включение в план приватизации автобус марки КАВЗ 2005 года выпуска, который больше не может использоваться для обслуживания школ.