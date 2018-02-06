Администрация Иркутского района займется берегоукреплением Байкала в Листвянке

Дума Иркутского района на 44-м заседании одобрила решение Думы Листвянского муниципального образования о передаче районной администрации части полномочий. Решением депутатов на 2018 год администрация района приняла на себя обязательства по продолжению капитального ремонта канализационного коллектора в поселке. Полномочия по проведению берегоукрепления озера Байкал переданы району на период 2018-2020 годов, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района. Фото: sia.ru

Иван Каргопольцев, заместитель председателя КУМИ Иркутского района по жизнеобеспечению:

«В прошлом году полномочия по берегоукреплению также были переданы району. Это позволило администрации выступить заказчиком на создание проекта на проведение работ по берегоукреплению Байкала в районе поселка Листвянка. 17 января 2018 года получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект берегоукрепления. Общая сумма реализации проекта составляет более 1 млрд рублей».

Также Иван Каргопольцев отметил, что продолжатся работы по капитальному ремонту канализационного коллектора в поселке. Следующий этап работы начнется после поступления финансирования от МинЖКХ Иркутской области. Министерство уже подтвердило, что дополнительные средства будут выделены району.

Кроме того, на заседании Думы на уровень района на 2018 год передана часть полномочий по организации дорожной деятельности в границах поселений от Усть-Кудинского и Голоустненского МО. Принято решение о передаче на 2018 год части полномочий по организации электроснабжения и водоотведения с районного уровня Ушаковскому МО.