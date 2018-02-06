На 73% выросли платежи за тепло после внедрения новой системы оплаты в Иркутске

Почти в 2 раза (до 73%) выросли платежи за тепло в Иркутске с момента внедрения новой системы оплаты. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александр Проценко. Фото: пресс-центр газеты «Областная»

Таким образом, не оправдались опасения тех, кто ожидал «увеличения платы в разы», отметил руководитель регионального Жилнадзора.

Напомним, 9 муниципальных образований Иркутской области перешли на новую систему оплаты за тепловую энергию. Если раньше оплата за отопление производилась равными долями 12 месяцев, в том числе летом, теперь жители многоквартирных домов будут оплачивать эту услугу с сентября по май.

Как сообщает пресс-центр газеты «Областная», участвовавшая в пресс-конференции Ольга Потапова, начальник отдела по надзору за формированием платы за жилищно-коммунальные услуги регионального Жилнадзора, отметила на примере квартиры в Ангарске (площадью 30,9 кв.м) за январь, что жильцы должны были бы заплатить по прогнозу 1017,25 рублей, но по факту потребленного тепла жильцам уже начислено 1200 рублей.

Ольга Потапова пояснила, что новая система оплаты за тепловую энергию не ущемляет права граждан, пользующихся субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые получают отдельные категории граждан, также будут дифференцированной, больше в отопительный период, меньше – вне отопительного периода.