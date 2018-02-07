Современные покупатели предпочитают формат таунхаусов, нежели коттеджей

Современные покупатели стали более прагматично относиться к своим затратам на содержание и обслуживание загородной недвижимости и поэтому выбирают более удобный формат таунхаусов, нежели коттеджей. На начало 2018 года средняя стоимость высокобюджетных таунхаусов составила 32 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена снизилась на 45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Снижение произошло в первой половине года на фоне изменения структуры предложения – на рынок вышел крупный поселок Park Fonte, расположенный на Новорижском шоссе. В поселке построено 115 таунхаусов, которые позиционируются в сегменте премиум. Средний бюджет предложения составляет 22 млн руб, средняя площадь – 290 кв. м, что существенно ниже среднерыночного показателя. Так, до выхода на рынок средняя площадь предложения в сегменте таунхаусов была отмечена на уровне 390 кв. м, по итогам 2017 года показатель снизился до 324 кв. м.

По словам заместителя директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Олега Михайлика, формат таунхаусов наконец обрел наиболее оптимальные характеристики, соответствующие реальному спросу. В частности, площадь таунхаусов сегодня в среднем составляет от 170 до 250 кв. м, а бюджет – в районе 30 млн руб. Кроме того, современные покупатели стали более прагматично относиться к своим затратам на содержание и обслуживание загородной недвижимости и поэтому выбирают более удобный формат таунхаусов, нежели коттеджей.

Выход Park Fonte повлиял на объем предложения на рынке таунхаусов, он вырос почти в 2,5 раза – с 85 до 200 лотов. Также изменилась и структура предложения на всем загородном рынке: доля таунхаусов в общей структуре предложения увеличилась вдвое – с 10% до 20%.

Наряду с ростом предложения в 2017 году наблюдалось усиление покупательской активности на рынке таунхаусов. Число сделок с данным форматом недвижимости выросло за год почти в два раза – на 84%. В абсолютном значении за период с января по декабрю 2017 года оно достигло 57 лотов.

Если в 2016 году на сделки с таунхаусами приходилось лишь 10% в общей структуре сделок на загородном рынке, то 2017 году – 18%. Это связано как с выходом Park Fonte, так и активизацией спроса в поселках на Минском направлении: в коттеджных поселках «Довиль» и «Трувиль».