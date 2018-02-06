В Сочи состоялась церемония открытия VII Зимней Сбербанкиады

В Красной Поляне открылась VII Зимняя Сбербанкиада – главное спортивное соревнование сотрудников Группы Сбербанк. В Сбербанкиаде участвуют более 1100 сотрудников Сбербанка из семи стран: России, Казахстана, Беларуси, Сербии, Чехии и Австрии. За победу в общекомандном зачёте будут бороться 22 команды из территориальных и дочерних банков, центрального аппарата и дочерних компаний.

В торжественной церемонии открытия соревнований, которая состоялась на ледовой арене «Шайба» в Олимпийском парке Сочи, приняли участие 10 чемпионов мира.

Режиссером-постановщиком церемонии выступил заслуженный мастер спорта, чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр фигурист Илья Авербух. В шоу выступили выдающиеся фигуристы, чемпионы мира и олимпиад Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов.

«Я олимпийский чемпион, но это не только моя медаль. Это медаль всех людей, кто был в моей команде и верил в победу, к которой мы шли вместе. Только так можно побеждать! Вы одна из сильнейших команд мира, и это видно по результату вашей работы. Успехов вам на Сбербанкиаде, а в жизни продолжайте выводить нашу страну в лидеры, потому что мы заслуживаем только первого места. Это в ваших руках. И кто, если не вы, и когда, если не сейчас?!» — подчеркнул Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, приветствуя участников Сбербанкиады.

Среди почетных гостей церемонии открытия были легенды российского спорта: чемпионы мира биатлонисты Максим Чудов, Иван Черезов, Николай Круглов и лыжник Александр Легков. В этот вечер на лед в полной вратарской экипировке вышел президент Федерации хоккея Владислав Третьяк: «Это не первая моя Сбербанкиада. Всегда получаю колоссальное удовольствие, когда приезжаю в гости к спортсменам Сбербанка, вижу как они развиваются, как стремятся к победе. То, что Сбербанкиада проходит в Олимпийском Сочи - это настоящий праздник спорта!»

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф обратился к участникам соревнований с приветственной речью: «В спорте можно победить только силой духа и мастерством, то есть трудом и дисциплиной. Самое важное слово в спорте — это «команда». Именно оно определяет успех Сбербанка. Цели нашей Стратегии 2020 — это олимпийские цели, которые под силу только мощной, слаженной, дисциплинированной команде мастеров. Хочу пожелать вам спортивных успехов на Сбербанкиаде и бизнес-успехов в нашей повседневной деятельности. Я вами горжусь, коллеги!»

Соревнования проходят на олимпийских объектах, в числе которых комплексы «Горная карусель» и «Лаура», ледовые арены «Роза Хутор» и «Галактика». Спортсмены разыграют 23 комплекта наград в хоккее, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте и сноуборде. Кроме того, в программу Сбербанкиады включен командный квест, сочетающий в себе интеллект и физическую подготовку. Сбербанкиада завершится 10 февраля.

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