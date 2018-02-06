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В Сочи состоялась церемония открытия VII Зимней Сбербанкиады

6 февраля 2018

В Красной Поляне открылась VII Зимняя Сбербанкиада – главное спортивное соревнование сотрудников Группы Сбербанк. В Сбербанкиаде участвуют более 1100 сотрудников Сбербанка из семи стран: России, Казахстана, Беларуси, Сербии, Чехии и Австрии. За победу в общекомандном зачёте будут бороться 22 команды из территориальных и дочерних банков, центрального аппарата и дочерних компаний.

В торжественной церемонии открытия соревнований, которая состоялась на ледовой арене «Шайба» в Олимпийском парке Сочи, приняли участие 10 чемпионов мира.

Режиссером-постановщиком церемонии выступил заслуженный мастер спорта, чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр фигурист Илья Авербух. В шоу выступили выдающиеся фигуристы, чемпионы мира и олимпиад Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов.

«Я олимпийский чемпион, но это не только моя медаль. Это медаль всех людей, кто был в моей команде и верил в победу, к которой мы шли вместе. Только так можно побеждать!  Вы одна из сильнейших команд мира, и это видно по результату вашей работы. Успехов вам на Сбербанкиаде, а в жизни продолжайте выводить нашу страну в лидеры, потому что мы заслуживаем только первого места. Это в ваших руках. И кто, если не вы, и когда, если не сейчас?!» подчеркнул Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, приветствуя участников Сбербанкиады.

Среди почетных гостей церемонии открытия были легенды российского спорта: чемпионы мира биатлонисты Максим Чудов, Иван Черезов, Николай Круглов и лыжник Александр Легков. В этот вечер на лед в полной вратарской экипировке вышел президент Федерации хоккея Владислав Третьяк: «Это не первая моя Сбербанкиада. Всегда получаю колоссальное удовольствие, когда приезжаю в гости к спортсменам Сбербанка, вижу как они развиваются, как стремятся к победе. То, что Сбербанкиада проходит в Олимпийском Сочи - это настоящий праздник спорта!»

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф обратился к участникам соревнований с приветственной речью: «В спорте можно победить только силой духа и мастерством, то есть трудом и дисциплиной. Самое важное слово в спорте это «команда». Именно оно определяет успех Сбербанка. Цели нашей Стратегии 2020 это олимпийские цели, которые под силу только мощной, слаженной, дисциплинированной команде мастеров. Хочу пожелать вам спортивных успехов на Сбербанкиаде и бизнес-успехов в нашей повседневной деятельности. Я вами горжусь, коллеги!»

Соревнования проходят на олимпийских объектах, в числе которых комплексы «Горная карусель» и «Лаура», ледовые арены «Роза Хутор» и «Галактика». Спортсмены разыграют 23 комплекта наград в хоккее, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте и сноуборде. Кроме того, в программу Сбербанкиады включен командный квест, сочетающий в себе интеллект и физическую подготовку. Сбербанкиада завершится 10 февраля.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

       Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.


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