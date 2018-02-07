В России 60% руководителей при принятии решений полагаются на интуицию

Компания Experian и агентство Forrester Research опубликовали отчет по исследованию основных препятствий для российского бизнеса на пути к будущему, где все решения будут основаны на данных, и провели сравнение с аналогичным опросом руководителей высшего звена в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA). В российском исследовании приняли участие компании сектора финансовых услуг, телекома и ритейла с годовым оборотом от $50 млн и выше.

86% топ-менеджеров российских компаний говорят о том, что ориентируются в своем бизнесе, прежде всего, на клиентов и, соответственно, на повышение их удовлетворенности. 82% респондентов отметили, что в целях развития бизнеса уделяют значительное внимание дополнительным продажам и сервисам. Эти показатели полностью соответствуют общей тенденции региона EMEA.

Основные бизнес-задачи, стоящие перед российскими компаниями, также характерны для всего региона EMEA:

противодействие растущему кибермошенничеству – 54% опрошенных (в EMEA 57%)

эффективное реагирование на появление новых конкурентов – 49% (в EMEA 54%)

Из негативных тенденций за последние 12 месяцев российский бизнес отметил рост безнадежной задолженности (42% против 37% в EMEA) и увеличение затрат на обслуживание клиентов (53%).

Российские руководители компаний испытывают трудности в реализации концепции успешного использования данных и аналитики - в связи с их разрозненностью в масштабах всей организации (45%) и недостаточным уровнем либо полным отсутствием необходимых компетенций (42%).

Как и в других странах региона EMEA, в России 60% руководителей, принимающих ключевые для бизнеса решения, по-прежнему полагаются на "интуицию" и "экспертное мнение", а не на реальные данные. Как и в целом по региону EMEA, только 29% респондентов подтвердили, что их компании способны использовать аналитику для увеличения прибыли компании. В ближайшие 12 месяцев 56% организаций планируют внедрить у себя инструменты использования продвинутой аналитики (в EMEA 62%). При этом 37% компаний испытывают трудности с получением полноценного знания о клиентах и бизнес-информации для принятия точных решений (в EMEA 51%).

Как и в других странах EMEA, в России организации (61% опрошенных) стараются использовать знание о клиенте для активной адресации целевых предложений своей клиентской базе. Поэтому 73% компаний считают приоритетной задачей получение более качественных данных о клиентах в ближайшие 12 месяцев, что соответствует общей тенденции для региона EMEA.

Очень немногие российские респонденты заявили об эффективности используемых технологий и бизнес-процессов на каждом этапе жизненного цикла клиента (8% - в России, 11% - в EMEA). 33% респондентов отметили, что их компания очень эффективна, когда речь идет о быстром и беспроблемном заключении договоров с новыми клиентами (в регионе EMEA такие же показатели), при этом почти столько же российских компаний высокоэффективны в решении проблем клиентов (по сравнению с 40% в регионе EMEA).

Experian – лидер глобального рынка информационных услуг. Во все важные моменты жизни – когда вы покупаете дом или машину, задумываетесь об образовании для вашего ребенка или расширяете свой бизнес, привлекая новых клиентов, – мы помогаем Вам, нашим клиентам, уверено управлять данными. Мы помогаем частным лицам контролировать свои финансы и обеспечиваем доступ к финансовым услугам. Мы помогаем бизнесу принимать взвешенные решения, способствующие его дальнейшему росту и развитию. Мы помогаем кредитным организациям давать кредиты с большей ответственностью. Мы помогаем компаниям предотвращать кражу персональных данных и мошенничество.

У нас работает порядка 17 000 человек в 37 странах и каждый день мы инвестируем в новые технологии, талантливых людей и инновации для того, чтобы помочь нашим клиентам воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Experian котируется на Лондонской фондовой бирже (EXPN). Акции компании входят в базу расчета индекса FTSE 100. Для получения дополнительной информации обратитесь к нашим интернет-ресурсам: http://www.experianplc.com и http://www.experian.ru.com