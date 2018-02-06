В 2018 году РУСАЛ подготовит ТЭО проекта промышленного производства скандия

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, планирует в 2018 году завершить разработку ТЭО строительства промышленного модуля по производству оксида скандия из красного шлама на одном из своих российских заводов. Фото: путь.рф

В 2017 году РУСАЛ успешно завершил очередной этап опытно-промышленных испытаний технологии производства оксида скандия из красного шлама, которые велись на площадке Уральского алюминиевого завода (УАЗ).

Технология переработки красного шлама с получением оксида скандия, применяемая компанией РУСАЛ, принципиально отличается от разработок других компаний. Инженеры РУСАЛа встроили переработку красного шлама в технологический цикл предприятия по производству глинозема, без использования кислотных, токсичных и пожароопасных реагентов. Данная технология не приводит к образованию сточных вод, а также позволяет подготовить красный шлам после извлечения из него скандия к дальнейшей переработке в другую товарную продукцию или к складированию «ультрасухим» способом, позволяющим снизить капитальные затраты на строительство шламохранилищ примерно на 30%.

В 2016 году на опытном участке получена первая опытная партия товарной продукции – оксида скандия – чистотой более 99%. В 2016 и 2017 годах РУСАЛ реализовал ряд мероприятий по усовершенствованию технологии и оптимизации аппаратурно-технологической схемы процесса переработки красного шлама, что позволило значительно повысить выход скандия, улучшить качество скандиевого концентрата, который направляется на получение товарной продукции, сократить расход основных реагентов.

В настоящее время на опытном участке УАЗа выполняется очередной этап опытно-промышленных испытаний, направленный на подтверждение технологии извлечения скандия в непрерывном режиме с улучшенными показателями.

В 2018 году ОК РУСАЛ планирует инвестировать около 50 млн рублей в работы по завершению опытно-промышленных испытаний для подтверждения снижения себестоимости оксида скандия, а также в разработку ТЭО на строительство промышленного модуля по производству оксида скандия из красного шлама на одном из своих российских заводов. Получаемый продукт будет использоваться для производства алюмо-скандиевых сплавов на предприятиях компании. Применение скандия в виде микролегирующей примеси значительно улучшает потребительские свойства сплавов из алюминия. Появление собственного ценного сырья для производства сплавов позволит компании снизить расходы, связанные с его закупкой.

«Мы выходим на принципиально новый этап реализации скандиевого проекта. По итогам подготовки ТЭО будут уточнены все ключевые параметры, необходимые для запуска промышленного производства оксида скандия, определены площадка, мощность, а также сроки реализации. Выход на новый рынок позволит РУСАЛу не только обеспечить внутренние потребности в стратегическом материале, но и расширить линейку продукции с добавленной стоимостью, востребованной на зарубежных рынках», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.