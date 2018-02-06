На 10% выросли налоговые поступления в бюджет Иркутской области в 2017 году

Объем мобилизации платежей в консолидированный бюджет Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в 2017 г. составил 128 млрд рублей и превысил уровень 2016 г. почти на 12 млрд рублей. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 79,2%, региональные – 12,4%, местные – 3,% и специальные налоговые режимы – 5,4%, сообщает пресс-служба ФНС РОссии. Фото: sb.by

Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций (им обеспечено 38% мобилизованных доходов) и налог на доходы физических лиц (37%). Платежи налога на прибыль организаций выросли почти на 7 млрд рублей (на 16%). Прирост поступлений приходится на структурные подразделения, головные организации которых находятся за пределами Иркутской области – 5 млрд рублей. Кроме того, на рост поступлений повлияли нефтедобывающие предприятия, состоящие на учете в инспекциях региона – 2 млрд рублей, вследствие роста цены на нефть и объемов добычи.

Поступления налога на доходы физических лиц выросли на 6% (или на почти на 3 млрд рублей), что выше темпа роста фонда заработной платы в регионе. Увеличение поступлений наблюдается также по имущественным налогам – более чем на 1 млрд рублей или 7% (как в целом по группе налогов, так и в разрезе всех доходных источников).

Отмечается снижение поступлений налога на добычу полезных ископаемых на 669 млн рублей или на 27%. Объем снижения в сумме 509 млн рублей объясняется предоставлением участнику регионального инвестиционного проекта – золотодобывающей компании, в соответствии со статьей 25.12-1 НК РФ, льготы по НДПИ. Снижение поступлений также наблюдается у ряда других золотодобывающих компаний на 166 млн рублей в связи со снижением цены на золото и содержания драгоценного металла в породе.

Объем мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований в 2017 г. почти на 3 млрд рублей или 15% превысил уровень 2016 г. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 915 млн рублей (7%), земельному налогу – на 203 млн рублей (8%), налогу на имущество физических лиц – на 258 млн рублей (29%). За счет перераспределения с 1 января 2017 г. на региональном уровне нормативов зачисления единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в местные бюджеты поступает 30% от объема уплаченного налога), в бюджеты муниципальных образований перечислено более полутора миллиардов рублей.