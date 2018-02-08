Как имя влияет на доходы и сбережения

Елены, Натальи, Ольги, Александры, Сергеи и Алексеи наиболее сознательно и ответственно к формированию пенсионных накоплений. АО НПФ «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, проанализировал уровень официальных доходов и отношение к формированию накоплений своих клиентов по обязательному пенсионному страхованию. Статистика имен и накопленных сумм на пенсионных счетах клиентов фонда выявила несколько закономерностей.

Наиболее сознательно и ответственно к формированию пенсионных накоплений относятся: среди женщин Елены, Натальи и Ольги (127 тысяч, 107 тысяч и 98 тысяч человек соответственно), среди мужчин Александры, Сергеи и Алексеи (91 тысяч, 85 тысяч и 62 тысяч соответственно).

Обладатели этих имен – самая многочисленная категория среди клиентов фонда. (Базой для анализа служили наиболее распространенные имена – в выборку попали имена, которые встречаются не менее чем у 10 тысяч клиентов фонда).

Женщины в целом более ответственно подходят к управлению своей будущей пенсией – они составляют примерно 60% клиентской базы, однако зарабатывают они в среднем на 20% меньше мужчин, исходя из размера среднего пенсионного счета по ОПС*. Средний «мужской» пенсионный счет в НПФ «Сафмар» составляет 95,6 тысяч рублей, а «женский» - 76 тысяч (данные на конец 2017 года).

Наиболее высокий уровень доходов среди клиентов-мужчин имеют Константин, Вадим, Дмитрий, Андрей и Олег. У обладателей этих имен суммы на пенсионных счетах на 10-12% выше, чем средний счет других клиентов-мужчин.

Среди женщин самыми высокооплачиваемыми являются Инны, Ларисы, Аллы, Елены и Ирины. Суммы на счетах этих клиенток в среднем также превышают размер «женского» пенсионного счета на 7-14%.

Меньше всего суммы на накопительных пенсионных счетах среди мужчин – у обладателей имени Иван, Артем, Виктор, Николай и Анатолий (на 12% ниже среднего «мужского» счета). Среди женщин меньше прочих накопили Дарья, Ксения, Анастасия, Алена и Валентина (почти на 25% меньше, чем средний «женский» счет).

*- до «заморозки» пенсионных накоплений в 2014 году размера накопительного взноса клиентов-застрахованных лиц в системе ОПС составлял 6% от зарплаты, что позволяет оценить уровень их официальных доходов.

АО НПФ «САФМАР» входит в промышленно-финансовую группу «САФМАР» Михаила Гуцериева. Фонд является 100% дочерней компанией ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (EPLN). «САФМАР Финансовые инвестиции» - первый в России публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики. Холдинг является частью АО «ГРУППА САФМАР», одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающей активы финансового сектора (страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды), коммерческую недвижимость и девелопмент, нефтегазовые компании, а также другие нефинансовые активы.

Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. Входит в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Ассоциацию европейского бизнеса (AEB), Франко-Российскую и Американскую торговые палаты.

В сентябре 2016 года АО НПФ «САФМАР» объявил о завершении реорганизации в форме присоединения к нему НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО), НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО) и АО «НПФ «Образование и наука».