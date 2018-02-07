Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилые дома ЖК «Предместье»

Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилые дома, возводимые АО «Управление капитального строительства города Иркутска» в жилом квартале «Предместье» (блок – секции 1, 2, 3, 4).

Для клиентов строительной компании при оформлении ипотечного кредита в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» минимальная ставка составляет 9,4% годовых.

Жилой квартал «Предместье» расположен на берегу реки и удален от оживленных автомагистралей, к нему примыкает лесопарковая прибрежная зона. Рядом с берегом предусмотрено устройство природного пляжа и искусственного водоема. Все инженерные коммуникации построены с учетом нагрузки строящихся и готовых домов жилого квартала «Предместье». Предусмотрено устройство пешеходного моста через реку Ушаковка.

Ипотека - один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Банк занимает 8 место в рейтинге ведущих ипотечных банков по совокупным объемам выданных кредитов с начала деятельности на ипотечном рынке. По итогам 2017 года объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ вырос в 4,5 раза по сравнению с показателями 2016 года, превысив 27 млрд рублей. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 280 точек продаж, 1 485 банкоматов, 518 платежных терминалов и 23 689 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.