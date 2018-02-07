Сертификат на выплаты за рождение первого ребенка впервые вручили в Иркутском районе

В Иркутском районе 6 февраля состоялось вручение сертификата на право получения ежемесячных выплат за рождение первого ребенка. 21-летняя Юлия Яковлева из деревни Ревякина стала одной из первых получательниц нового федерального пособия в районе. Девушка родила дочь Елизавету 11 января 2018 года, сообщает пресс-служба районной администрации.

Фото: irkraion.ru/

С рождением ребенка и получением сертификата молодую маму от имени Мэра Иркутского района поздравил первый заместитель Мэра района Игорь Жук. В торжественной церемонии также приняли участие заместитель Мэра – руководитель аппарата администрации Петр Новосельцев, председатель комитета по социальной политике администрации ИРМО Екатерина Михайлова, директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» Елена Дьячкова.

Игорь Жук:

– С 2018 года действует закон, согласно которому установлены ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка. Они производятся до момента, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Уверен, что такая мера государственной поддержки станет большим подспорьем, позволяющим растить здоровых детей. Поздравляем вас с рождением дочери, желаем крепкого здоровья вам обеим!

Также Юлии Яковлевой вручили сертификат на покрытие первоочередных нужд от Мэра Иркутского района.

Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» вступил в силу с 1 января 2018 года. Пособие полагается семьям, где первый ребенок родился (усыновлен) в 2018 году, ежемесячные выплаты будут производиться до достижения ребенком 1,5 лет. Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ для детей. Получить пособие могут семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе для трудоспособного населения.