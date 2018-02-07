Примсоцбанк возвращает всем влюбленным до 10% стоимости подарков!

С 10 по 15 февраля все держатели кредитных карт Примсоцбанка VISA (Clasic/Gold/Platinum) и Mastercard (Standart/Gold), при расчете картой за покупку подарков и сувениров к празднику, получат повышенный cash-back в размере 10%.

Акция распространяется на следующие торговые точки: специализированные магазины открыток, подарков, сувениров, косметики, магазины ювелирных изделий, рестораны, кафе, бары, магазины цветов и кинотеатры.

Повышенное вознаграждение cash-back будет начисляться по всем операциям, проведенным в период с 10.02.2018 г. по 15.02.2018 г. Максимальная сумма выплаты по акции – 3 000 рублей (три тысячи рублей).

Более подробную информацию по акции «Романтический кэшбэк» можно получить во всех отделениях Примсоцбанка, на сайте банка и по номеру Единого Контактного Центра 8-800–200–42-02.