Банк УРАЛСИБ в Иркутске подписал соглашение о сотрудничестве с «Союзом застройщиков»

Банк УРАЛСИБ в Иркутске подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Союз застройщиков». Документ был подписан в рамках развития партнерских отношений с агентствами недвижимости и строительными компаниями.

Соглашение предусматривает особые условия для клиентов компании при оформлении ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ. В частности, минимальная процентная ставка по ипотеке составит 9,4% годовых. Также Банк будет предоставлять консультации потенциальным клиентам по вопросам ипотечного кредитования.

Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ». По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») АЦ «Русипотека», поднявшись по сравнению с прошлогодним рейтингом на 11 позиций. В том числе, по итогам декабря 2017 года УРАЛСИБ занял 7 место среди крупнейших ипотечных банков.

В 2017 году объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ вырос в 4,5 раза по сравнению с показателями 2016 года, превысив 27 млрд рублей. Количество выданных в 2017 году кредитов увеличилось в 3,7 раза — до 12,8 тысяч.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.