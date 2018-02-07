Правительство Вологодской области и Банк УРАЛСИБ подписали соглашение об участии в социальном проекте «Забота»

6 февраля в Москве подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Вологодской области и Банком УРАЛСИБ в рамках областного социального проекта «Забота». Подписи под документом поставили Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров.

Соглашение предусматривает участие Банка УРАЛСИБ в проекте по выпуску социальной карты «Забота», предназначенной для малообеспеченных граждан региона и позволяющей ее держателям получать скидки и привилегии. Планируется, что УРАЛСИБ выпустит одноименные брендированные платежные банковские карты с дисконтным приложением. В первую очередь проект направлен на поддержку льготных категорий граждан. Сегодня держателями карт «Забота» являются более 300 тысяч жителей Вологодской области. Участниками проекта «Забота» являются более 640 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по продаже товаров и оказанию услуг на территории области.

Социальная поддержка граждан является для нас безусловным приоритетом. Запустив проект «Забота» на всей территории Вологодской области, мы оказываем помощь нашим ветеранам и пенсионерам, почетным донорам, многодетным семьям, студентам и другим льготным категориям граждан. Очень важно, что Банк УРАЛСИБ имеет опыт работы с национальной платежной системой «Мир», а также транспортным приложением, которое позволяет получать скидку на проезд в муниципальном и пригородном транспорте. Олег Кувшинников,Губернатор Вологодской области

УРАЛСИБ обладает всеми необходимыми компетенциями и техническими возможностями для реализации этого проекта. Безусловно, весь накопленный опыт и наработки банка могут быть использованы нами в рамках социального проекта «Забота». Надеюсь, что в будущем мы сможем расширить функционал карты и перейти к полномасштабному универсальному продукту, который будет включать в себя дополнительные возможности для пользователей. Константин Бобров,Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Соглашение об участии Банка УРАЛСИБ в проекте «Забота» реализуется в развитие рамочного соглашения о сотрудничестве между банком и Вологодской областью, заключенного в феврале 2017 года и предусматривающего взаимодействие по целому ряду направлений.