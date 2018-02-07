«АктивКапитал Банк» выдал первую международную банковскую гарантию

В рамках развития Программы международного бизнеса Иркутский филиал «АктивКапитал Банка» выдал «Иркутскому заводу тяжелого машиностроения» международную банковскую гарантию возврата авансового платежа. Гарантия на сумму 6,7 млн рублей выдана в пользу «ArcellorMittal Temirtau» JSC (отделение международной компании ArcellorMittal S.A., Luxembourg в Республике Казахстан). Гарантия является обязательным условием реализации данного контракта по экспорту металлургического оборудования из России в Казахстан.

«Иркутский завод тяжелого машиностроения» - один из крупнейших машиностроительных заводов РФ. Выпускает оборудование, производственные линии, литье, специализированный транспорт и металлоконструкции для предприятий цветной и черной металлургии, золото-добывающей и горно-добывающей промышленности на сумму более 1,5 млрд рублей в год. Экспорт оборудования осуществляется более чем в 17 стран.

ArcellorMittal S.A., Luxembourg – крупнейшая металлургическая компания мира, специализируется на производстве плоского и длинномерного проката, металлоконструкций. Производственные мощности составляют 420 млн тонн в год, производит около 10% стали в мире. Компании принадлежит целый ряд предприятий по добыче железной руды, угля, а также металлургических предприятий в 26 странах.