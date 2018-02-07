Платежный сервис Samsung Pay стал доступным для держателей карт Visa Азиатско-Тихоокеанского банка

С 5 февраля 2018 года мобильный платежный сервис Samsung Pay стал доступным для держателей карт Visa, выпущенных Азиатско-Тихоокеанским банком. Теперь клиенты АТБ смогут оплачивать покупки с помощью своего мобильного устройства Samsung.

Samsung Pay – это удобный и безопасный мобильный платёжный сервис. Принимается к оплате везде, где можно осуществить покупку обычной банковской картой по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Важная составляющая работы сервиса – это безопасность проведения платежей. Samsung Pay использует три уровня защиты. Во время совершения транзакции вместо номера карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом. Личная информация клиента при этом не используется и остается в безопасности. Сервис использует встроенную систему безопасности Samsung KNOX, которая защищает устройство от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости на устройстве. Кроме того, для оплаты с помощью Samsung Pay для каждой покупки предусмотрена обязательная авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения.

Samsung Pay работает не только с терминалами, поддерживающими бесконтактную оплату. Секрет в том, что Samsung задействует собственную технологию – MST, что дает возможность оплачивать покупки с помощью смартфона Samsung Galaxy или устройства Gear S3 на любом терминале, принимающем банковские карты. Устройства Samsung, которые совместимы с сервисом: Galaxy Note8, Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), а также Gear S3 classic | frontier и Gear Sport (только NFC).

Начать пользоваться новым сервисом просто: для того чтобы оплачивать покупки мобильными устройствами Samsung, необходимо добавить карту Visa Азиатско-Тихоокеанского банка в приложении Samsung Pay. Более подробная информация о сервисе - http://www.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/.

Комментирует советник председателя правления ─ директор банка по розничному бизнесу Александр Парамонов: «Мы стараемся идти в ногу со временем и предлагать самые современные и инновационные мобильные сервисы. Нам приятно отметить, что количество клиентов, которые проводят банковские операции с помощью гаджетов, постоянно растет. Уверен, что новый сервис будет востребован среди самых мобильных и активных клиентов нашего банка».

«Мы очень рады, что такой сильный финансовый партнер, как АТБ, - один из самых крупных региональных банков Сибири и Дальнего Востока, поддержал платежный сервис Samsung Pay. Уверены, что наше сотрудничество по достоинству оценят держатели карт Азиатско-Тихоокеанского банка, ведь оно поможет клиентам банка сделать процесс оплаты различных покупок удобнее, быстрее и безопаснее», – отметил Дмитрий Гостев, глава Samsung Mobile в России.