Должностных лиц ЗАО «Иркутскпромстрой» обвиняют в уклонении от уплаты 46 миллионов рублей налогов

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и заместителя директора по экономическим вопросам ЗАО «Иркутскпромстрой» по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что указанные лица организовали внесение в бухгалтерский и налоговый учёт ЗАО «Иркутскпромстрой» заведомо ложных сведений о якобы выполненных работах двумя подрядными организациями, но фактически данные организации никаких работ (услуг) для ЗАО «Иркутскпромстрой» не выполняли, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области. Внесение заведомо ложных сведений в налоговые декларации ЗАО «Иркутскпромстрой» повлекли уклонение от уплаты налогов с деятельности организации (НДС и налог на прибыль) за 2012-2013 гг. и причинение ущерба бюджету РФ в размере более 46 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.