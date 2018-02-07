Выставка «Первозданная Россия» пройдёт в Иркутске с 11 по 25 февраля

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» и ООО «Иркутская нефтяная компания» представляют в Иркутске выставку лучших фотографий из экспозиции фестиваля. «Первозданная Россия» — один из самых масштабных и интересных фестивалей, посвященных природе России. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран. За три года гостями фестиваля стали более 2,5 миллионов человек в 70 странах мира.

Фото: vk.com/pervozdannayarussia_irk

Цель выставки в Иркутске – показать иркутянам и гостям города всю красоту и разнообразие природы России, создать пространство для диалога о том, что мы можем сделать для ее сохранения в первозданном виде. На выставке будет представлено около ста крупноформатных фотографий дикой природы. Гости смогут насладиться выразительными пейзажами и яркими портретами диких зверей и птиц, сделанными лучшими фотографами-натуралистами. Часть работ в Иркутске будет посвящена нашему региону. В выходные дни выставки состоятся выступления фотографов дикой природы, представителей различных природоохранных и экологических организаций, путешественников, ученых; будет организована особая программа для детей.

Программа мероприятий на официальной странице фестиваля, а также на сайте.

Адрес: арт-завод «Доренберг» (Иркутск, ул. Баррикад, 51/1);

Дата проведения: с 11 до 25 февраля включительно

Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00

Стоимость: вход свободный.

На площадке будет открыта детская игровая зона.