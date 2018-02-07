Новости

Выставка «Первозданная Россия» пройдёт в Иркутске с 11 по 25 февраля

7 февраля 2018

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» и ООО «Иркутская нефтяная компания» представляют в Иркутске выставку лучших фотографий из экспозиции фестиваля. «Первозданная Россия» — один из самых масштабных и интересных фестивалей, посвященных природе России. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран. За три года гостями фестиваля стали более 2,5 миллионов человек в 70 странах мира.

<p>Фото: vk.com/pervozdannayarussia_irk</p>

Фото: vk.com/pervozdannayarussia_irk

Цель выставки в Иркутске – показать иркутянам и гостям города всю красоту и разнообразие природы России, создать пространство для диалога о том, что мы можем сделать для ее сохранения в первозданном виде. На выставке будет представлено около ста крупноформатных фотографий дикой природы. Гости смогут насладиться выразительными пейзажами и яркими портретами диких зверей и птиц, сделанными лучшими фотографами-натуралистами. Часть работ в Иркутске будет посвящена нашему региону. В выходные дни выставки состоятся выступления фотографов дикой природы, представителей различных природоохранных и экологических организаций, путешественников, ученых; будет организована особая программа для детей.

Программа мероприятий на официальной странице фестиваля, а также на сайте.

Адрес: арт-завод «Доренберг» (Иркутск, ул. Баррикад, 51/1);
Дата проведения: с 11 до 25 февраля включительно
Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
Стоимость: вход свободный.

На площадке будет открыта детская игровая зона. 


<p>Фото: vk.com/pervozdannayarussia_irk</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании