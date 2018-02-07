Жительницу Приангарья, задолжавшую 2,2 млн рублей, выселили из незаконно занимаемого дома

На исполнение в Тайшетский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области поступил исполнительный лист, выданный Тайшетским городским судом о выселении гражданки М. из жилого дома площадью 78 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

51-летняя гражданка М. осталась проживать в одноэтажном доме после его продажи гражданину С., поскольку между ними был заключен договор аренды. Однако, по истечении срока договора освободить жилое помещение бывшая владелица недвижимости не намеревалась, ссылаясь на то, что сделка купли-продажи была заключена для вида и фактически передача дома гражданину С. не осуществлялась. Зная о вступившем в законную силу решении суда о выселении, намеренно затягивала его исполнение. Требования судебного пристава освободить незаконно занимаемую площадь в срок для добровольного исполнения решения суда игнорировала. В связи с этим, должностным лицом Управления вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей. Также за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера гражданка М. привлечена к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ.

В присутствии понятых судебный пристав-исполнитель, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов приступили к выселению. В результате исполнительных действий, продолжавшихся до позднего вечера, жилплощадь была освобождена, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Однако, гражданка М. все еще остается должником. В Тайшетском районном отделе судебных приставов в отношении нее на исполнении находится шесть исполнительных производств на общую сумму свыше 2,2 млн рублей, из них порядка 1 млн рублей составляет моральный вред в пользу трех физических лиц, пострадавших в результате ее недобросовестной риелторской деятельности. Судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного характера для исполнения судебных решений в полном объеме.