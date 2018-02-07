«Ростелеком» помогает сибирскому бизнесу стать успешнее

«Ростелеком» обеспечил доступ к цифровым сервисам еще 14,5 тыс. корпоративных клиентов на всей территории Сибири. Для этого оператор связи переключил каналы связи с медного кабеля на оптический и подключил к высокоскоростному интернету четыре тысячи объектов: бизнес-центров, предприятий малого и среднего бизнеса, образовательных и социальных учреждений, федеральных структур и др.

В общей сложности в СФО за 2017 год «Ростелеком» по программе модернизации сетей связи построил почти 1, 3 тыс. километров оптических линий. После переключения с меди на оптику у корпоративных абонентов появилась возможность увеличить скорость интернета с 3 до 100 Мбит/с. Теперь клиенты компании имеют все возможности для цифровизации своего бизнеса.

200 километров новых оптических линий связи «Ростелеком» протянул в Иркутской области. В регионе компания обеспечила современной инфраструктурой 690 объектов, в которых находятся различные учреждения и организации. Благодаря новым технологиям Главное управление МВД России по Иркутской области смогло организовать новые и расширить действующие каналы VPN, объединенных в единую защищенную сеть с удаленным доступом к информационным и поисковым системам, единым базам данных и другим ресурсам.

«Наша компания является ключевым инфраструктурным партнером государственной программы «Цифровая экономика РФ», – отмечает вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Обновляя сети передачи данных, мы готовим технологическую основу для внедрения цифровых инструментов, таких как облачные решения, индустриальный интернет, телемедицина. Именно за такими информационными технологиями будущее. У наших бизнес-клиентов есть возможность сделать это будущее реальным уже сегодня».

Корпоративные абоненты компании после переподключения с меди на оптические сети имеют доступ к цифровым услугам, в том числе и на базе национальной облачной платформы «Ростелекома». В дополнение к скоростному интернету клиенты в одном пакете могут получить на выбор «Виртуальный ЦОД», «Виртуальную АТС», удаленное видеонаблюдение, публичный wi-fi, интерактивное ТВ и др.

Сервисы и облачные решения помогают автоматизировать бизнес-процессы, минимизировать затраты на IT-инфраструктуру и организовать оптимальное взаимодействие между сотрудниками удаленных подразделений или общение с клиентами. Кроме того, оптические технологии позволяют передавать «тяжелый контент», доля которого в общем трафике постоянно увеличивается.

ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.