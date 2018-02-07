Новый кризис или коррекция? «В последнее время на рынках царила эйфория, риски игнорировались»

В понедельник 5 февраля произошло то, чего миллионы участников фондового рынка ждали давно. Но американский рынок не просто упал, он обвалился. За два дня индекс DJIA потерял 7%, индекс S&P500 – на 6,3%. Вслед за американским рынком упали азиатские торговые площадки, российский фондовый рынок также не остался в стороне. Была ли это обычная коррекция? Или текущее падение является предвестником нового кризиса, ведь многие говорили о надувающемся пузыре уже давно? И что делать в этой ситуации инвесторам? Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер компании «Атон» прокомментировал ситуацию.

Что происходит?

– Коррекция на американском фондовом рынке, начавшаяся в конце прошлого месяца, как одна из обычных коррекций за последние полтора-два года, переросла вчера в отвесное падение. Первоначальным триггером к коррекции стал резкий рост доходностей казначейских облигаций США в течение января, спровоцировавший в какой-то момент падение в акциях. Для понимания ситуации: за счет падения цен на долговых инструментах, например, доходность 10-летних облигаций США выросла примерно с 1,7% годовых до 2,8%.

Два основных фактора предшествующих данному движению: первое событие – Китай отказался приобретать долги США и скорее будет сокращать в них свое присутствие. Второе событие – анонсированная Трампом налоговая реформа по снижению налоговой нагрузки.

Что дальше?

– В последнее время на иностранных рынках царила эйфория по поводу роста активов, и наблюдалась очень низкая волатильность: инвесторы все чаще игнорировали риски. Возможно, риски могут реализоваться. Пока сложно предугадать развитие событий, все еще в начальной стадии развития и картина коррекции выглядит нестандартно.

Что делать?

– На данный момент рекомендую инвесторам по возможности воздержаться от активных операций на рынке акций, дать рынкам успокоиться и только потом начинать планировать дальнейшие действия.

В портфелях сократить риски, закрыть инструменты с заемным капиталом, выйти из рискованных активов и перейти в качественные облигации с коротким сроком погашения. В случае развития коррекции защитными активами будут :