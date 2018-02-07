80% урожая в Приангарье пришлось на частные хозяйства

В минувшем году в Приангарье вырастили 146,3 тыс. тонн овощей. Из них 80% общего урожая пришлось на хозяйства населения, которые производят сельхозпродукцию, в основном, для своих нужд.

За счет собственного производства Иркутская область не может полностью удовлетворить потребность в овощной продукции, уровень самообеспечения – 71% (в 2015 г. – 68%), остальное ввозится из-за пределов региона, сообщает Иркутскстат. Но и с учетом ввоза потребление этой ценной продукции недостаточно. В среднем на душу приходится по 86 килограммов овощей в год (в целом по России – 112, в Сибирском федеральном округе – 102 кг).

В зоне резко континентального климата выращивание отдельных видов теплолюбивых овощей невозможно без специальных укрытий. Теплицы и парники имеются в 24 сельхозорганизациях региона и 22 фермерских хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей). Зимние теплицы имеются в пяти сельскохозяйственных организациях. За последние 10 лет площадь морозостойких теплиц увеличилось с 36% до 74%.

Общая площадь теплиц и парников у сельхозпроизводителей, занимающихся товарным производством (без хозяйств населения), за это время сократилась в 3,6 раза. По данным сельскохозяйственной переписи 2016 г., в целом они используют 222,8 тыс. кв. м защищенного грунта (22 гектара).