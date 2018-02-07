В Иркутске появится двор в морском стиле

Фото: admirk.ru

Морская тематика стала главной в разработке проекта благоустройства дворовой территории дома № 86 на улице Трилиссера в Иркутске. Обустройство территории начнется летом 2018 года в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проект благоустройства обсудили жители дома, представители комитета по управлению Октябрьским округом, проектной организации и депутаты городской Думы. На прилегающей к дому территории установят детскую площадку в виде корабля, спортивную площадку в морском стиле, тематические лавочки и урны, оборудуют клумбы, обустроят дорожно-тропиночную сеть. По информации пресс-службы городской администрации, проект был разработан по инициативе жителей «Клубом молодых архитекторов».

«В 2017 году на территории Октябрьского округа выполнено благоустройство 43 дворов. На сегодня уже поступило 56 заявок от граждан, – отметил глава Октябрьского округа Владимир Преловский. – В настоящее время идет процесс соучаствующего проектирования, когда совместно с жителями, проектировщиками и представителями администрации города принимаются решения по объемам выполняемых работ. Обсуждение проектов завершится в марте, а уже летом приступим к проведению работ по благоустройству».