В 2018 году из бюджета Иркутской области на поддержку начинающих фермеров будет направлено больше 109 млн рублей

Министерством сельского хозяйства Иркутской области в 2018 году на реализацию подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы будет выделено 109,2 млн рублей, что на 10 млн рублей больше показателя прошлого года. Фото: agropolit.com

Как отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, проводимая политика поддержки фермерского движения в регионе приносит свои положительные результаты. На сегодня в пользовании крестьянских фермерских хозяйств-грантополучателей находится более 68,2 тыс. га сельскохозяйственных земель, 16,4 тыс. голов крупного рогатого скота, а также 4,9 тыс. голов овец, 2,6 тыс. голов лошадей, 2,3 тыс. голов свиней, 73 пчелосемьи.

«Фермеры играют важную социальную роль в развитии сельских территорий, создавая дополнительные рабочие места. Так, за период действия подпрограммы "Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области" на 2014-2020 годы появилось 509 новых рабочих мест», − отметил Илья Сумароков.

С каждым годомсумма бюджетных средств, направленных на развитие кооперации, увеличивается. В 2018 году объем государственной поддержки по этому направлению составит 100 млн рублей, что на 10 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Также одним из действенных механизмов поддержки фермерства министр назвал льготное кредитование.