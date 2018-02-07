Оптоволокно и реальные сроки получили воры телефонного кабеля вместо металла

За 2017 год финансовые потери «Ростелекома» в Иркутской области составили более 1,5 млн рублей, которых бы хватило, например, на подключение к услугам связи по оптоволокну 15 школ или госучреждений. Фото: podolsk.ru

За прошедший год в Приангарье за вандализм и воровство на сетях связи компании органами внутренних дел возбуждено 49 уголовных дел. За кражи телефонного кабеля задержаны восемь человек. В суды передано шесть уголовных дел, по которым осуждено семь граждан.

Самый большой срок реального лишения свободы – 3 года и 4 месяца в исправительной колонии общего режима – в октябре 2017 года назначено Братским городским судом Иркутской области гражданину Семенову П.А., признанному виновным в совершении преступления (краже телефонного кабеля) предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ, ч.1 ст. 215.2 УК РФ.

«Мы неоднократно предупреждаем «охотников за металлом», что нет смысла резать кабель в поисках меди, так как сети связи, в основном, оптоволоконные, ​– отметил директор по безопасности Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Артем Плахотин. – Кроме реальных сроков лишения свободы и денежных потерь, связанных с возмещением причинённого ущерба, они ничего не получают. А подобные повреждения причиняют неудобства и финансовые потери абонентам, мешают оперативной работе экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения и органов государственной власти».

Для предотвращения хищений и повреждений телефонного кабеля Иркутский филиала ПАО «Ростелеком» реализует специальную программу, которая включает в себя оптимизацию систем мониторинга и контроля за состоянием сооружений связи, внедрение электронных систем и монтаж дополнительных устройств защиты крышек колодцев.

ПАО «Ростелеком» считает необходимым призвать общественность к проблеме хищения и порче телекоммуникационного оборудования. Оградить объекты жизнеобеспечения от воровства и вандализма будет проще, если рядовые граждане с пониманием и должным вниманием отнесутся к происходящему рядом. Противозаконные действия отдельных лиц бьют не только по интересам компании, владеющей телекоммуникационной инфраструктурой, но и явно идут в разрез с интересами пользователей телекоммуникационных услуг.

ПАО «Ростелеком» призывает жителей Иркутской области к сотрудничеству. При первом же подозрении о том, что готовится, либо происходит хищение или порча кабеля, люков линейно-кабельной канализации, иного оборудования связи, незамедлительно сообщайте в органы полиции по телефону 02. Гражданам, предоставившим информацию, гарантируется полная конфиденциальность. Таким образом, «Ростелеком» не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.