На Ярактинском месторождении ИНК заработал энергоцентр мощностью 72 МВт

Новая газотурбинная электростанция введена в эксплуатацию в начале 2018 года. Энергоцентр построен по новейшим экологичным технологиям и полностью закрывает потребности в электроэнергии производственных объектов на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Энергоцентр на УПН Ярактинского НГКМ

Фото: irkutskoil.ru

Работы по строительству нового энергокомплекса начались в 2015. Первый машинный зал (энергоблок с двумя газотурбинными установками) суммарной мощностью 24 МВт был запущен в декабре 2016 года, второй − в феврале 2017, третий − в ноябре 2017 года. В составе энергокомплекса есть узел подготовки газа, в машзалах установлена автоматическая углекислотная система пожаротушения. Подрядчиком по проектированию и строительству комплекса «под ключ» выступила российская компания «Энергосервис». Ростехнадзор выдал разрешение на запуск энергоцентра в режиме промышленного применения.

Вдали от объектов электросетевой инфраструктуры Иркутская нефтяная компания развивает собственную генерацию, и надежным партнером в решении этих вопросов являются предприятия российского машиностроения. С 2012 года газотурбинные установки (ГТУ) вырабатывают электроэнергию на производственных объектах группы компаний ИНК.

Топливом является попутный нефтяной газ, содержащийся в нефти месторождений ИНК. Используя российское энергогенерирующее оборудование и газ в качестве сырья для генерации, компания решает сразу несколько задач: утилизация газа, энергообеспечение производственных, вспомогательных и бытовых социальных объектов, поддержка отечественного производителя.

В настоящее время электростанции ИНК способны вырабатывать около 170 МВт – достаточно для энергоснабжения города с населением 70 тысяч жителей, при этом мощности задействованы не более чем на 70%, и компания имеет серьезный резерв для дальнейшего развития.